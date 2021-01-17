Самый большой рынок Харькова перешел на украинский язык

С 16 января на ТЦ "Барабашово" перешел на государственный язык.

В пресс-службе торгового центра сообщили, согласно новому закону вся сфера обслуживания при общении с клиентами и посетителями должна перейти на украинский.



Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.



"Поэтому вы все чаще будете слышать "спасибо", "заходите, смотрите", "джинсы не нужно?", "за примерку денег не берем" и много других слов на украинском языке от наших продавцов", - рассказали пресс-службе "Барабашово".

Кроме того мы писали, что в Харьковской области новые жертвы китайского вируса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 17 января, за прошлые сутки в регионе лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной инфекции, 728 человек выздоровели, 8 - скончались.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".