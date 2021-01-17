В Харкові шукають новий штам китайського вірусу
У мережі з'явилися інформація, що зразки 15 коронавірусних пацієнтів з Харківської області перевірять на наявність нового "британського" штаму коронавірусу, який вважається більш заразним, про це повідомляє ряд українських ЗМІ, в тому числі "Харків life".
Це п'ять зразків з Лозівського, п'ять з Куп'янського району і п'ять - з Харкова. Аналізи проведуть у Лондоні, в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я: в лабораторіях України немає можливості виявляти різні види коронавірусу, передає sq.com.ua.
Перевірку зразків роблять для того, щоб визначити чи потрапив на територію України штам вірусу з Великобританії.
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Крім того ми писали, що в Харківській області нові жертви китайського вірусу.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
Так, станом на 17 січня, за минулу добу в регіоні лабораторно підтвердили 315 нових випадків коронавірусної інфекції, 728 осіб одужали, 8 - померли.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".