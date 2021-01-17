Харків'янин, що набив на лобі ім'я Кернеса, зібрався зайняти мерське крісло

Про це він заявив у короткому відеоролику, передає «Труха. Харків».

"Отже, жителі Харкова! У мене дуже важлива новина! Я вирішив балотуватися на мери Харкова, буду радий вашим голосам і вашій підтримці", - заявив новоспечений кандидат Євген Івашко у ролику.

Додамо, що зараз 25-річний Євген Івашко працює фітнес-інструктором і раніше жив у Луганську.

Раніше ми писали, що в Харкові проведуть масову акцію в пам'ять про Геннадія Кернеса

Як повідомили у своєму телеграм-каналі організатори, акцію проведуть 24 січня замість анонсованого раніше автопробігу, приуроченого до 40 днів з дня смерті градоначальника.

Учасники 24 січня о 15:00 зберуться на парковці стадіону "Металіст" і збудують з машин знаменитий жест Кернеса – Victory.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".