Харків'янин, що набив на лобі ім'я Кернеса, зібрався зайняти мерське крісло
Про це він заявив у короткому відеоролику, передає «Труха. Харків».
"Отже, жителі Харкова! У мене дуже важлива новина! Я вирішив балотуватися на мери Харкова, буду радий вашим голосам і вашій підтримці", - заявив новоспечений кандидат Євген Івашко у ролику.
Додамо, що зараз 25-річний Євген Івашко працює фітнес-інструктором і раніше жив у Луганську.
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Раніше ми писали, що в Харкові проведуть масову акцію в пам'ять про Геннадія Кернеса
Як повідомили у своєму телеграм-каналі організатори, акцію проведуть 24 січня замість анонсованого раніше автопробігу, приуроченого до 40 днів з дня смерті градоначальника.
Учасники 24 січня о 15:00 зберуться на парковці стадіону "Металіст" і збудують з машин знаменитий жест Кернеса – Victory.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".