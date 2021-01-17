Харьковчанин, набивший на лбу имя Кернеса, собрался занять мэрское кресло
Об этом он заявил в коротком видеоролике, передает «Труха. Харьков».
«Итак, жители Харькова! У меня очень важная новость! Я решил баллотироваться на мэры Харькова, буду рад вашим голосам и вашей поддержке», - заявил новоиспеченный кандидат Евгений Ивашко в ролике.
Добавим, что сейчас 25-летний Евгений Ивашко работает фитнесс-инструктором и раньше жил в Луганске.
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Ранее мы писали, что в Харькове проведут массовую акцию в память о Геннадие Кернесе
Как сообщили в своем телеграмм-канале организаторы, акцию проведут 24 января вместо анонсированного ранее автопробега, приуроченного к 40 дням со дня смерти градоначальника.
Участники 24 января в 15:00 соберутся на парковке стадиона "Металлист" и выстроят из машин знаменитый жест Кернеса – Victory.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".