В Харькове проведут массовую акцию в память о Геннадие Кернесе

Как сообщили в своем телеграмм-канале организаторы, акцию проведут 24 января вместо анонсированного ранее автопробега, приуроченного к 40 дням со дня смерти градоначальника.

Участники 24 января в 15:00 соберутся на парковке стадиона "Металлист" и выстроят из машин знаменитый жест Кернеса – Victory.

Напомним, что неизвестные факты жизни Геннадия Кернеса всплыли в сети

Биография Кернеса середины 80-х-начала 90-х покрыта туманом.

Кернес всегда не любил и раздражался, когда его спрашивали об этом периоде жизни. Ходят слухи, что тогда будущий мэр занимался организацией схем с игрой в наперстки, махинациями с чеками валютных магазинов "Березка" и основывал кооперативы. Позже он назвал эти годы ошибками молодости.

"Два года, после чего был оправдан. Если я был оправдан, то значит, ни за что", — признается он позже в интервью.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".