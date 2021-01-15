В Харькове проведут массовую акцию в память о Геннадие Кернесе
Как сообщили в своем телеграмм-канале организаторы, акцию проведут 24 января вместо анонсированного ранее автопробега, приуроченного к 40 дням со дня смерти градоначальника.
Участники 24 января в 15:00 соберутся на парковке стадиона "Металлист" и выстроят из машин знаменитый жест Кернеса – Victory.
Напомним, что неизвестные факты жизни Геннадия Кернеса всплыли в сети
Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"
Кошевой из "Квартал 95" обратился к дочери, которая страдает от травли в школе: "Дальше только..."
Булитко из "Дизель шоу" в новом образе впечатлила пикантной деталью, видео: "Женский квартал плачет"
Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"
Автобус с украинцами слетел в кювет, есть жертвы: первые детали и кадры трагедии
Биография Кернеса середины 80-х-начала 90-х покрыта туманом.
Кернес всегда не любил и раздражался, когда его спрашивали об этом периоде жизни. Ходят слухи, что тогда будущий мэр занимался организацией схем с игрой в наперстки, махинациями с чеками валютных магазинов "Березка" и основывал кооперативы. Позже он назвал эти годы ошибками молодости.
"Два года, после чего был оправдан. Если я был оправдан, то значит, ни за что", — признается он позже в интервью.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".