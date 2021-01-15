Неизвестные факты жизни Геннадия Кернеса всплыли в сети

Биография Кернеса середины 80-х-начала 90-х покрыта туманом, передает "Знай".

Кернес всегда не любил и раздражался, когда его спрашивали об этом периоде жизни. Ходят слухи, что тогда будущий мэр занимался организацией схем с игрой в наперстки, махинациями с чеками валютных магазинов "Березка" и основывал кооперативы. Позже он назвал эти годы ошибками молодости.

Такж есть еще одна интересная деталь биографии Кернеса тех времен — справка о психическом здоровье, востребованная прокуратурой в 1990-м году. В ней сказано, Геннадий Адольфович Кернес состоит на учете в психдиспансере.

Однако это вовсе не означает, что у Кернеса буди психические проблемы. Такие справки часто брали, чтобы откосить от армии. Сейчас нельзя утверждать, была ли она "липовой" или Геннадий Кернес действительно страдал от психического расстройства. Как бы то ни было, от тюрьмы она не спасла: в 1990-м году его осудили за мошенничество на три года. Вышел Кернес через два.

"Два года, после чего был оправдан. Если я был оправдан, то значит, ни за что", — признается он позже в интервью.

Напомним, что в Украине 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Работники магазинов, банков или АЗС могут обслуживать клиента на другом языке только по его просьбе.

Нарушителям сначала должны объявить предупреждение. За повторное нарушение-могут наложить штраф до 6800 гривен. Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, что эта норма касается таких сфер:

торговли (супермаркеты, магазины, АЗС),

культуры (библиотеки, музеи),

образования (кружки),

спорта (секции),

здоровье (диагностические центры, лаборатории).

"Мне кажется, никаких трагедий по поводу этого перехода нет и вряд ли они произойдут", - сказал он.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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