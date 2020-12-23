Друг мэра Харькова Павел Фукс рассказал о последних месяцах жизни Геннадия Кернеса

Об этом сообщает издание "Страна".

Фукс также рассказал, каким другом был Кернес.

"Я знал, что могу позвонить ему в три часа ночи. Он бы даже не спрашивал, почему. Просто спросил: куда ехать? И когда быть? Когда был на ногах, не было ни одного раза, чтобы он меня не встречал в аэропорту. Где бы он ни был, ни разу не было, чтобы он не поднял трубку, не ответил на мой звонок. Он был замечательным другом. Мне будет очень его не хватать", - говорит Павел.

Мер Харькова, по словам его близкого друга, очень трудно переживал одиночество в клинике, так как в Шарите строгая дисциплина, и попасть к пациенту там весьма сложно.

"Он говорил: "Заберите меня. Я готов умереть в самолете! В Харькове!". Лишь бы не оставаться одному. Изначально пускали к нему всего на час, потом на два", - рассказал Фукс.

Напомним, что сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с Геннадием Кернесом.

Утром в Благовещенском соборе Харькова началось отпевание мэра города.

Как сообщается, в собор пускали только по спискам. При этом рядом с храмом около 50 человек с цветами наблюдали за церемонией на большом экране с онлайн-трансляцией.

Церемония отпевания продлилась 40 минут. Далее гроб доставили в Оперный театр, где с 9 до 13 часов все желающие смогут проститься с мэром, после чего состоится погребение (с 13.30).

На фасаде театра установлен плакат с изображением Кернеса с его слоганом «Любить Харьков. Работать для людей».

У входа в театр выстроилась очередь из желающих попрощаться с Геннадием Кернесом.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".