Харьков застыл в пробках

Сегодня в городе проходит церемония прощания и похороны мэра Геннадия Кернеса, из-за этого перекрыт участок Сумской, а также еще несколько улиц.

По состоянию на 10.00 серьезные заторы в центре - на Пушкинской, которая пока открыта, и прилегающих улицах, на Рымарской, Клочковской, проспекте Науки ближе к площади Свободы, на Веснина, Полтавском шляхе и улицах в районе Южного вокзала.

Напомним, что сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с Геннадием Кернесом.

Утром в Благовещенском соборе Харькова началось отпевание мэра города.

Как сообщается, в собор пускали только по спискам. При этом рядом с храмом около 50 человек с цветами наблюдали за церемонией на большом экране с онлайн-трансляцией.

Церемония отпевания продлилась 40 минут. Далее гроб доставили в Оперный театр, где с 9 до 13 часов все желающие смогут проститься с мэром, после чего состоится погребение (с 13.30).

На фасаде театра установлен плакат с изображением Кернеса с его слоганом «Любить Харьков. Работать для людей».

У входа в театр выстроилась очередь из желающих попрощаться с Геннадием Кернесом.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".