Михаил Добкин пришел на похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса

Экс-нардеп выразил слова сожаления, сообщает Newsroom.

"Дела говорят больше, чем слова. Я - православный человек, и когда кто-то уходит из близких, из тех людей, с которыми ты имел отношение ... Конечно же, я где-то что-то делал, что требовало извинения. Я не смог заняться этим по жизни и занялся после смерти. Я думаю, он меня простил ", — рассказал Михаил Добкин.

Напомним, что сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с Геннадием Кернесом.

Утром в Благовещенском соборе Харькова началось отпевание мэра города.

Как сообщается, в собор пускали только по спискам. При этом рядом с храмом около 50 человек с цветами наблюдали за церемонией на большом экране с онлайн-трансляцией.

Церемония отпевания продлилась 40 минут. Далее гроб доставили в Оперный театр, где с 9 до 13 часов все желающие смогут проститься с мэром, после чего состоится погребение (с 13.30).

На фасаде театра установлен плакат с изображением Кернеса с его слоганом «Любить Харьков. Работать для людей».

У входа в театр выстроилась очередь из желающих попрощаться с Геннадием Кернесом.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".