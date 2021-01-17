Найбільший ринок Харкова перейшов на українську мову
З 16 січня на ТЦ "Барабашово" перейшов на державну мову.
У прес-службі торгового центру повідомили, згідно з новим законом вся сфера обслуговування при спілкуванні з клієнтами та відвідувачами повинна перейти на українську.
Обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде тільки на його прохання.
"Тому Ви все частіше будете чути "спасибі", "заходьте, дивіться", " джинси не потрібно?", "за примірку грошей не беремо" та багато інших слів українською мовою від наших продавців", - розповіли прес-службі "Барабашово".
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Крім того ми писали, що в Харківській області нові жертви китайського вірусу
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
Так, станом на 17 січня, за минулу добу в регіоні лабораторно підтвердили 315 нових випадків коронавірусної інфекції, 728 осіб одужали, 8 - померли.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".