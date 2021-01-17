В Харкові сталася смертельна ДТП

Про це пишуть у Телеграм-каналі "Вартові Еспресо".

Так, на перехресті вулиці Южнопроектной і проспекту Гагаріна збили жінку.

"Kia Optima після зіткнення з Mazda 626 вилетіла на тротуар і збила на смерть жінку", - повідомили в публікації.

Свідки події стверджують, що водій Kia перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння і після аварії поводився неадекватно.

Момент аварії потрапив на відео, яке можна подивитися тут.

Крім того ми писали, що в Харківській області нові жертви китайського вірусу

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Так, станом на 17 січня, за минулу добу в регіоні лабораторно підтвердили 315 нових випадків коронавірусної інфекції, 728 осіб одужали, 8 - померли.

У медичних установах Харківської області станом на 15 січня, перебуває 1251 пацієнт з підтвердженим COVID-19 і 284 людини з підозрою на коронавірусну хворобу, повідомили в прес-службі Харківської обладміністрації.

У реанімаційних відділеннях знаходяться 116 пацієнтів, на апаратах штучної вентиляції легенів — 86.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".