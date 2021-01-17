В Харкові сталася смертельна ДТП
Про це пишуть у Телеграм-каналі "Вартові Еспресо".
Так, на перехресті вулиці Южнопроектной і проспекту Гагаріна збили жінку.
"Kia Optima після зіткнення з Mazda 626 вилетіла на тротуар і збила на смерть жінку", - повідомили в публікації.
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Свідки події стверджують, що водій Kia перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння і після аварії поводився неадекватно.
Момент аварії потрапив на відео, яке можна подивитися тут.
Крім того ми писали, що в Харківській області нові жертви китайського вірусу
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
Так, станом на 17 січня, за минулу добу в регіоні лабораторно підтвердили 315 нових випадків коронавірусної інфекції, 728 осіб одужали, 8 - померли.
У медичних установах Харківської області станом на 15 січня, перебуває 1251 пацієнт з підтвердженим COVID-19 і 284 людини з підозрою на коронавірусну хворобу, повідомили в прес-службі Харківської обладміністрації.
У реанімаційних відділеннях знаходяться 116 пацієнтів, на апаратах штучної вентиляції легенів — 86.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".