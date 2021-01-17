В Харькове произошло смертельное ДТП

Об этом пишут в Телеграм-канале "Вартові Еспресо".

Так, на перекрестке улицы Южнопроектной и проспекта Гагарина сбили женщину.

"Kia Optima после столкновения с Mazda 626 вылетела на тротуар и сбила насмерть женщину", - сообщили в публикации.

Свидетели события утверждают, что водитель Kia находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и после аварии вел себя неадекватно.

Момент аварии попал на видео, которое можно посмотреть здесь.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области новые жертвы китайского вируса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 17 января, за прошлые сутки в регионе лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной инфекции, 728 человек выздоровели, 8 - скончались.

В медицинских учреждениях Харьковской области по состоянию на 15 января, находится 1251 пациент с подтвержденным COVID-19 и 284 человека с подозрением на коронавирусную болезнь, сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации.

В реанимационных отделениях находятся 116 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 86.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".