В Харькове произошло смертельное ДТП
Об этом пишут в Телеграм-канале "Вартові Еспресо".
Так, на перекрестке улицы Южнопроектной и проспекта Гагарина сбили женщину.
"Kia Optima после столкновения с Mazda 626 вылетела на тротуар и сбила насмерть женщину", - сообщили в публикации.
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Свидетели события утверждают, что водитель Kia находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и после аварии вел себя неадекватно.
Момент аварии попал на видео, которое можно посмотреть здесь.
Кроме того мы писали, что в Харьковской области новые жертвы китайского вируса
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Так, по состоянию на 17 января, за прошлые сутки в регионе лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной инфекции, 728 человек выздоровели, 8 - скончались.
В медицинских учреждениях Харьковской области по состоянию на 15 января, находится 1251 пациент с подтвержденным COVID-19 и 284 человека с подозрением на коронавирусную болезнь, сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации.
В реанимационных отделениях находятся 116 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 86.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".