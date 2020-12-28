В Харькове пешеход попал под колеса грузовика

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Авария произошла 26 декабря на улице Большой Панасовской.

Установлено, что 65-летний водитель автомобиля «DAF» сбил пешехода, который переходил проезжую часть. С места аварии пострадавшего в тяжелом состоянии забрала карета скорой медицинской помощи.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Видео здесь.

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В харьковском общежитии Экономико-правового университете группа лиц жестоко избила местных студентов. На данный момент неизвестно, почему именно произошел конфликт.

Как минимум несколько человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ближайшие больницы. Нападавшими, как и пострадавшими, оказались иностранцы.

Кроме того была полностью разгромлена одна из комнат общежития и санузел.

Правоохранители пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее мы писали, что в Харькове внедорожник врезался в остановку общественного транспорта.

ДТП произошло 26 декабря на перекрестке улицы Маршала Рыбалко и бульвара Богдана Хмельницкого.

На место происшествия съехались полиция и скорая.

В результате аварии травмы получил водитель внедорожника.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

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