У покойного Геннадия Кернеса кроме двух сыновей и пасынка, есть 11-летняя дочь

Девочка вместе со своей мамой живет в Лондоне, передает "Апостроф", ссылаясь на издание Newsroom.

По информации, которая есть в сети известно, что мама Сони, дочки покойного Кернеса – украинская бизнесвумен Ольга Муравицкая. Она является официальным дистрибьютором бренда детской одежды премиум-класса из Японии.

Также известно, что в 2015 году София Геннадьевна Кернес стала владелицей квартиры в элитном жилом комплексе в Киеве.

По словам друга семьи Кернеса Павла Фукса девочку зовут Соня, она живет со своей мамой в Лондоне.

"Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она видела его больным. Она на него очень похожа — просто копия! И внешне и по характеру", — рассказал Фукс.

Ранее мы писали, что в день прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом появилась информация о том, как он подхватил китайский вирус.

В близком окружении мэра обсуждают, что заразить его могла женщина, которая в последние годы помогала ему одеваться.

Информацию подтвердил и близкий друг мэра, бизнесмен Павел Фукс, он сообщил, что известно,кто мог заразить мэра вирусом, после чего Кернес попал в больницу, а позднее не перенес осложнений и скончался.

"Говорят, что домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски", — рассказал Фукс и добавил, что Кернесу важно было показать, что он не боится пандемии, чтобы не останавливать транспорт и не вводить в городе локдаун.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".