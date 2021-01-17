В Харкові пенсіонерку з інсультом кинули в коридорі лікарні

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Труха Харків".

У харківській лікарні невідкладної допомоги №4 медики залишили без допомоги пенсіонерку з інсультом.

До цього медичного закладу 71-річну жінку госпіталізували у п'ятницю, 15 січня працівники швидкої допомоги о 14:30. Лікарі провели обстеження і констатували, що у неї інсульт.

Далі жінку залишили лежати на металевій каталці на протязі в приймальному відділенні. Станом на 21: 00 їй допомоги ще не надали, в палату жінку також не визначили, залишивши її в коридорі на каталці.

"Людина вже 7 годин чекає допомогу, на межі життя і смерті", - йдеться в телеграм-каналі.

Крім того ми писали, що в Харківській області нові жертви китайського вірусу

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Так, станом на 17 січня, за минулу добу в регіоні лабораторно підтвердили 315 нових випадків коронавірусної інфекції, 728 осіб одужали, 8 - померли.

У медичних установах Харківської області станом на 15 січня, перебуває 1251 пацієнт з підтвердженим COVID-19 і 284 людини з підозрою на коронавірусну хворобу, повідомили в прес-службі Харківської обладміністрації.

У реанімаційних відділеннях знаходяться 116 пацієнтів, на апаратах штучної вентиляції легенів — 86.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".