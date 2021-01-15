Харьковчане довольно негативно отреагировали на предложение переименовать Московский проспект

Напомним, что на сайте горсовета зарегистрирована петиция, где предлагается переименовать проспект Московский в проспект Григория Сковороды.

Аргументируется это тем, что якобы "негоже Харькову, славном украинском городу, иметь воспоминания о столице государства-агрессора и оккупанта".

В комментариях харьковчане поделились своим мнением, которое явно не совпадает с предложением в петиции:

"Народ совсем дуреет! Может еще алфавит пересмотрим, вдруг и туда агрессорские буквы прокрались?", " Что же вам так неймется, " справедливые" мои", " Харьковчане ничего не хотят переименовывать,, это не понятно кто хочет отмыть бабки ,лучше за снижение тарифов побеспокоились, туда б деньги вложили или на медицину, которую их реформатора разрушила на дороги бочку на Россию гонят,а сами газ и электроэнергию покупают в России ,олигархи в тихаря вакцинируются ,а мы все хотим переименовать,не стало кернаса сразу все стервятники налетели", " московский проспек-самая длинная улица в городе, занесена в международные карты мира. бабки нужно отмыть？ 4года назад хотели переименовать в проспект бандеры. обосрались！ не трогайте наш город！ себе дороже выйдет！ кто помнит историю, знает, почему проспект московским назвали", - пишут возмущенные жители Харькова.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".