Харьковчане хотят переименовать Московский проспект в проспект Григория Сковороды
Такая петиция зарегистрирована на сайте горсовета, передает sq.com.ua.
"Переименовать проспект Московский в проспект Григория Сковороды. Негоже Харькову, славном украинском городу, иметь воспоминания о столице государства-агрессора и оккупанта. Увековечить имя выдающегося украинского философа-путешественника, жизненные пути которого пересекались также и в Харькове", - сказано в тексте.
Напомним, что в Украине 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.
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Работники магазинов, банков или АЗС могут обслуживать клиента на другом языке только по его просьбе.
Нарушителям сначала должны объявить предупреждение. За повторное нарушение-могут наложить штраф до 6800 гривен. Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, что эта норма касается таких сфер:
торговли (супермаркеты, магазины, АЗС),
культуры (библиотеки, музеи),
образования (кружки),
спорта (секции),
здоровье (диагностические центры, лаборатории).
"Мне кажется, никаких трагедий по поводу этого перехода нет и вряд ли они произойдут", - сказал он.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".