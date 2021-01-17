В Харькове пенсионерку с инсультом бросили в коридоре больницы
Об этом сообщают в Telegram-канале "Труха Харьков".
В Харьковской больнице неотложной помощи №4 медики оставили без помощи пенсионерку с инсультом.
В это медицинское учреждение 71-летнюю женщину госпитализировали в пятницу, 15 января работники скорой помощи в 14:30. Врачи провели обследование и констатировали, что у нее инсульт.
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Дальше женщину оставили лежать на металлической каталке на сквозняке в приемном отделении. По состоянию на 21:00 ей помощи еще не оказали, в палату женщину также не определили, оставив ее в коридоре на каталке.
"Человек уже 7 часов ждет помощь, на грани жизни и смерти", - говорится в телеграм-канале.
Кроме того мы писали, что в Харьковской области новые жертвы китайского вируса
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Так, по состоянию на 17 января, за прошлые сутки в регионе лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной инфекции, 728 человек выздоровели, 8 - скончались.
В медицинских учреждениях Харьковской области по состоянию на 15 января, находится 1251 пациент с подтвержденным COVID-19 и 284 человека с подозрением на коронавирусную болезнь, сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации.
В реанимационных отделениях находятся 116 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 86.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".