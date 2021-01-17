В Харькове пенсионерку с инсультом бросили в коридоре больницы

Об этом сообщают в Telegram-канале "Труха Харьков".

В Харьковской больнице неотложной помощи №4 медики оставили без помощи пенсионерку с инсультом.

В это медицинское учреждение 71-летнюю женщину госпитализировали в пятницу, 15 января работники скорой помощи в 14:30. Врачи провели обследование и констатировали, что у нее инсульт.

Дальше женщину оставили лежать на металлической каталке на сквозняке в приемном отделении. По состоянию на 21:00 ей помощи еще не оказали, в палату женщину также не определили, оставив ее в коридоре на каталке.

"Человек уже 7 часов ждет помощь, на грани жизни и смерти", - говорится в телеграм-канале.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 17 января, за прошлые сутки в регионе лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной инфекции, 728 человек выздоровели, 8 - скончались.

В медицинских учреждениях Харьковской области по состоянию на 15 января, находится 1251 пациент с подтвержденным COVID-19 и 284 человека с подозрением на коронавирусную болезнь, сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации.

В реанимационных отделениях находятся 116 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 86.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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