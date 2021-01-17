В Харківській області нові жертви китайського вірусу
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
Так, станом на 17 січня, за минулу добу в регіоні лабораторно підтвердили 315 нових випадків коронавірусної інфекції, 728 осіб одужали, 8 - померли.
У медичних закладах Харківської області станом на 15 січня, перебуває 1251 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID -19 та 284 особи з підозрою на коронавірусну хворобу, повідомили у прес - службі Харківської обладміністрації.
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У реанімаційних відділеннях знаходяться 116 пацієнтів, на апаратах штучної вентиляції легенів — 86.
Раніше ми писали, що харків'яни досить негативно відреагували на пропозицію перейменувати Московський проспект
Нагадаємо, що на сайті міськради зареєстрована петиція, де пропонується перейменувати проспект Московський в проспект Григорія Сковороди.
Аргументується це тим, що нібито "негоже Харкову, славному українському місту, мати спогади про столицю держави-агресора і окупанта".
У коментарях харків'яни поділилися своєю думкою, яка явно не збігається з пропозицією в петиції.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".