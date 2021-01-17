В Харьковской области новые жертвы китайского вируса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 17 января, за прошлые сутки в регионе лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной инфекции, 728 человек выздоровели, 8 - скончались.

В медицинских учреждениях Харьковской области по состоянию на 15 января, находится 1251 пациент с подтвержденным COVID-19 и 284 человека с подозрением на коронавирусную болезнь, сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации.

В реанимационных отделениях находятся 116 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 86.

Ранее мы писали, что харьковчане довольно негативно отреагировали на предложение переименовать Московский проспект

Напомним, что на сайте горсовета зарегистрирована петиция, где предлагается переименовать проспект Московский в проспект Григория Сковороды.

Аргументируется это тем, что якобы "негоже Харькову, славном украинском городу, иметь воспоминания о столице государства-агрессора и оккупанта".

В комментариях харьковчане поделились своим мнением, которое явно не совпадает с предложением в петиции.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".