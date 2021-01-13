У Харківському переході метро знайшли "геніальний спосіб" боротьби з відпадаючою плиткою
Так, у переході станції "23-го серпня" у Харкові опорні стовпи обмотані харчовою плівкою.
Швидше за все це зроблено, щоб запобігти руйнуванню плитки, яка в деяких місцях знаходиться в жалюгідному стані, передає newsroom.
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Нагадаємо, що локдаун у харківському метро розлютив українців.
Причиною агресії стали інтервали між поїздами в метро.
На табло, що на знімку, видно, як в середу о 7: 51 ранку, тобто в годину-пік, пасажири більше семи хвилин чекають поїзд метро.
На платформі в харківському метро зібралися десятки, можливо, і пару сотень харків'ян.
"Метрополітен бажає Доброго ранку жителям Харкова і дарує інтервал руху в 7-8 хвилин", - підписана публікація.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".