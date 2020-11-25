Полиция проверяет соблюдение карантина в метро Харькова
Правоохранители устроили очередной рейд в метрополитене.
Как сообщили очевидцы, полицейские 24 ноября следили за наличием у пассажиров метро средств индивидуальной защиты.
В частности, полицию заметили на станции метро "Исторический музей".
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Кроме того, мы писали, что в Харькове врач отказалась надевать маску, из-за чего ее оштрафовали.
В понедельник 23 ноября в Харьковской областной стоматологической поликлинике возникла перепалка - врач работала без защитной маски.
Женщина пыталась сделать ребенку операцию и даже после замечаний отказалась надевать средство защиты.
Мать пациента вызвала полицию.
Также мы писали, что патрульные на улице Полтавский Шлях увидели женщину, которая лежала в снегу.
Полицейские немедленно начали оказывать пострадавшей помощь. Женщина рассказала, что поскользнулась и упала, но сама не смогла подняться.
Патрульные установили, что похожая по описанию 80-летняя женщина разыскивается Дергачевским отделом полиции.
Несколько дней назад она ушла из дома и не вернулась. Патрульные доставили женщину в полицию, откуда ее забрали родные.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.