На Харьковщине заведения массово нарушают карантин
По информации ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области, в субботу, 21 ноября, полицейские проверили 2 202 субъекта хозяйствования. На 169 объектах выявлены нарушения, в том числе на территории Харькова проверили 1 476 объектов, нарушения выявлены на 128, передает "vecherniy.kharkov".
В воскресенье, 22 ноября, проверено 1 885 субъектов хозяйствования, на 56 объектах выявлены нарушения, в том числе на территории Харькова проверили 1 145 объектов, нарушения выявлены на 23.
Кроме того, мы писали, что харьковские дорожники борются с последствиями снегопада.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковщины.
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На этих выходных во всех районах Харьковской области шел снег, поэтому дорожная техника работала в круглосуточном режиме.
В течение выходных дней на обработку дорожного покрытия использовали более 2500 куб. м песчано-соляной смеси и 800 тонн соли. Кроме того, очищали проезжую часть.
Движение по дорогам в Харьковской области с 21 по 23 декабря не прекращался и не ограничивался.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.