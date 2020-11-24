На Харьковщине заведения массово нарушают карантин

По информации ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области, в субботу, 21 ноября, полицейские проверили 2 202 субъекта хозяйствования. На 169 объектах выявлены нарушения, в том числе на территории Харькова проверили 1 476 объектов, нарушения выявлены на 128, передает "vecherniy.kharkov".



В воскресенье, 22 ноября, проверено 1 885 субъектов хозяйствования, на 56 объектах выявлены нарушения, в том числе на территории Харькова проверили 1 145 объектов, нарушения выявлены на 23.

Кроме того, мы писали, что харьковские дорожники борются с последствиями снегопада.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковщины.

На этих выходных во всех районах Харьковской области шел снег, поэтому дорожная техника работала в круглосуточном режиме.

В течение выходных дней на обработку дорожного покрытия использовали более 2500 куб. м песчано-соляной смеси и 800 тонн соли. Кроме того, очищали проезжую часть.

Движение по дорогам в Харьковской области с 21 по 23 декабря не прекращался и не ограничивался.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.