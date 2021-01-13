В харковском переходе метро нашли "гениальный способ" борьбы с отпадающей плиткой
Так, в переходе станции "23-го Августа" в Харькове опорные столбы обмотаны пищевой пленкой.
Скорее всего это сделано, чтобы предотвратить разрушение плитки, которая в некоторых местах находится в плачевном состоянии, передает newsroom.
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Напомним, что локдаун в харьковском метро разозлил украинцев.
Причиной агрессии стали интервалы между поездами в метро.
На табло, что на снимке, видно, как в среду в 7:51 утра, то есть в час-пик, пассажиры больше семи минут ждут поезд метро.
На платформе в харьковском метро собрались десятки, возможно, и пару сотен харьковчан.
"Метрополитен желает доброе утро жителям Харькова и дарит интервал движения в 7-8 минут", - подписана публикация.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".