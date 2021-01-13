Лікарі просять усіх харків'ян з симптомами застуди робити тести на китайський вірус

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Коронавірус починається як звичайне гостре респіраторне вірусне захворювання. Ті, хто не проходять тестування, продовжують заражати оточуючих:

"Хвороба набула епідемічного поширення на території всієї області... Хворі не звертають уваги на свій стан, не проходять обстеження і не отримують відповідного лікування. За медичною допомогою звертаються при розвитку дихальної недостатності або інших важких ускладненнях (гострих інфарктах, інсультах). Люди з невстановленим діагнозом COVID - 19 не дотримуються ізоляції, продовжуючи заражати оточуючих", — пояснили медики.

Нагадаємо, що локдаун у харківському метро розлютив українців.

Причиною агресії стали інтервали між поїздами в метро.

На табло, що на знімку, видно, як в середу о 7: 51 ранку, тобто в годину-пік, пасажири більше семи хвилин чекають поїзд метро.

На платформі в харківському метро зібралися десятки, можливо, і пару сотень харків'ян.

"Метрополітен бажає Доброго ранку жителям Харкова і дарує інтервал руху в 7-8 хвилин", - підписана публікація.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".