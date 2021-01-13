Сегодня день рождения празднует Герой Украины, Почетный гражданин города Харькова, Почетный президент Национальной академии правовых наук Украины Василий Таций
Поздравление почетного харьковчанина появилось на сайте мэрии.
"Ваш значительный личный вклад в развитие юридической науки и образования - бесценный. Вы сумели раскрыть и реализовать свои таланты ученого, руководителя и государственного служащего. Помогая молодым специалистам и ученым, Вы стали примером для многих поколений. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.
Напомним, что локдаун в харьковском метро разозлил украинцев.
Шальная Ольга Бузова выскочила на улицу без лифчика, хвастаясь лишними килограммами: "Не позорилась бы, как доска"
Каменских опозорилась на отдыхе, слишком высоко задрав лямочки бикини: "Специально для полных девушек"
Глущенко из «Дизель шоу» ошарашила рассказом о выходке мужа, планы резко изменились: "Поехали сдавать ПЦР тест"
Оля Полякова срочно покинула Украину и рассказала, что произошло: "Наша семья..."
"Чапкис отказывается от еды и воды": появилось фото и новые подробности о состоянии судьи «Танців з зірками»
Причиной агрессии стали интервалы между поездами в метро.
На табло, что на снимке, видно, как в среду в 7:51 утра, то есть в час-пик, пассажиры больше семи минут ждут поезд метро.
На платформе в харьковском метро собрались десятки, возможно, и пару сотен харьковчан.
"Метрополитен желает доброе утро жителям Харькова и дарит интервал движения в 7-8 минут", - подписана публикация.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".