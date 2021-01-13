Врачи просят всех харьковчан с симптомами простуды делать тесты на китайский вирус
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Коронавирус начинается как обычное острое респираторное вирусное заболевание. Те, кто не проходят тестирование, продолжают заражать окружающих:
"Болезнь приобрела эпидемическое распространение на территории всей области... Заболевшие не обращают внимания на свое состояние, не проходят обследование и не получают соответствующего лечения. За медицинской помощью обращаются при развитии дыхательной недостаточности или других тяжелых осложнениях (острых инфарктах, инсультах). Люди с неустановленным диагнозом COVID-19 не соблюдают изоляции, продолжая заражать окружающих", — пояснили медики.
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Напомним, что локдаун в харьковском метро разозлил украинцев.
Причиной агрессии стали интервалы между поездами в метро.
На табло, что на снимке, видно, как в среду в 7:51 утра, то есть в час-пик, пассажиры больше семи минут ждут поезд метро.
На платформе в харьковском метро собрались десятки, возможно, и пару сотен харьковчан.
"Метрополитен желает доброе утро жителям Харькова и дарит интервал движения в 7-8 минут", - подписана публикация.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".