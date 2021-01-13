Снігопад залишив без світла жителів Харківщини
Про це повідомили в Харківській облдержадміністрації.
Два населених пункти в Красноградському та Першотравневому районах знеструмлені.
"На теперішній час, що стосується електроенергії, у нас є відключення в двох селах. Село Піщане (Красноградський район) і село Новотроїцьке (Первомайський район), там вже в дану хвилину працюють співробітники "Харківобленерго". У найближчі дві години енергопостачання цих сіл буде відновлено", - розповіли в ХОДА.
Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"
Як змінювалася зовнішність таємної дружини Винника за роки роботи із зіркою: красномовні фото
Відомий музикант пішов з життя, його талантом захоплювалися мільйони: "Залишиться для багатьох святом"
Трагедія розгортається на Херсонщині, кількість жертв зростає з кожним днем: "Ледь тримаються на ногах і..."
Оля Полякова терміново покинула Україну і розповіла, що сталося: "Наша сім'я..."
Нагадаємо, що Харківську область засипало снігом.
Синоптики прогнозують, що потужний снігопад триватиме протягом дня.На деяких вулицях з ранку працюють комунальники і спеціальна техніка, але більшість доріг Харкова залишаються нерозчищеними.
Жителі регіону публікують в телеграм фото снігопаду, який в деяких районах міста триває досі. На деяких вулицях транспорт застряг у заторах. Також у соцмережах пишуть, що за ранок вже сталося кілька аварій.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".