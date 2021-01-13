Снегопад оставил без света жителей Харьковщины

Об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации.

Два населенных пункта в Красноградском и Первомайском районах обесточены.

отключение света

"На теперешнее время, что касается электроэнергии, у нас есть отключение в двух селах. Село Песчаное (Красноградский район) и село Новотроицкое (Первомайский район), там уже в данную минуту работают сотрудники "Харьковоблэнерго". В ближайшие два часа энергоснабжение этих сел будет возобновлено", — рассказали в ХОГА.

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Напомним, что Харьковскую область засыпало снегом.

Синоптики прогнозируют, что мощный снегопад продлится в течение дня.На некоторых улицах с утра работают коммунальщики и специальная техника, но большинство дорог Харькова остаются нерасчищенными.

Жители региона публикуют в телеграм фото снегопада, который в некоторых районах города продолжается до сих пор. На некоторых улицах транспорт застрял в пробках. Также в соцсетях пишут, что за утро уже произошло несколько аварий.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".