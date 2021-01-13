Снегопад оставил без света жителей Харьковщины
Об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации.
Два населенных пункта в Красноградском и Первомайском районах обесточены.
"На теперешнее время, что касается электроэнергии, у нас есть отключение в двух селах. Село Песчаное (Красноградский район) и село Новотроицкое (Первомайский район), там уже в данную минуту работают сотрудники "Харьковоблэнерго". В ближайшие два часа энергоснабжение этих сел будет возобновлено", — рассказали в ХОГА.
Шальная Ольга Бузова выскочила на улицу без лифчика, хвастаясь лишними килограммами: "Не позорилась бы, как доска"
Как менялась внешность тайной жены Винника за годы работы со звездой: красноречивые фото
Известный музыкант ушел из жизни, его талантом восхищались миллионы: "Останется для многих праздником"
Конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности: "Развернулась и ушла"
"Чапкис отказывается от еды и воды": появилось фото и новые подробности о состоянии судьи «Танців з зірками»
Напомним, что Харьковскую область засыпало снегом.
Синоптики прогнозируют, что мощный снегопад продлится в течение дня.На некоторых улицах с утра работают коммунальщики и специальная техника, но большинство дорог Харькова остаются нерасчищенными.
Жители региона публикуют в телеграм фото снегопада, который в некоторых районах города продолжается до сих пор. На некоторых улицах транспорт застрял в пробках. Также в соцсетях пишут, что за утро уже произошло несколько аварий.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".