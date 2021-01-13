Под Харьковом мужчина сломал ногу идя на работу
Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В с.Волобуевка Балаклейского района Харьковской области,
местный житель шел к автобусной остановке через лес и сломал голень.
К пострадавшему медики “скорой” смогли добраться с помощью спасателей. К счастью, помощь мужчине была оперативно оказана, и он не успел обморозиться.
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Кроме того мы писали, что харьковчан предупредили об опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".