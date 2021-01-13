Локдаун в харьковском метро разозлил украинцев
Причиной агрессии стали интервалы между поездами в метро.
Соответствующее фото опубликовал телеграм-канал "Труха".
На табло, что на снимке, видно, как в среду в 7:51 утра, то есть в час-пик, пассажиры больше семи минут ждут поезд метро.
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На платформе в харьковском метро собрались десятки, возможно, и пару сотен харьковчан.
"Метрополитен желает доброе утро жителям Харькова и дарит интервал движения в 7-8 минут", - подписана публикация.
"такой интервал- в принципе свинство, 2-3 минуты должен быть и был таким много лет", "И руководство метрополитена сделало все что бы ты добирался максимально долго", "Специально делают такие интервалы, чтобы люди больше контактировали", "Тем, кому нормально видимо сидят дома. Я ехала в 7:12 со Студенческой, вагон уже был забит, на Барабашова многие люди так и остались стоять на платформе, мне нужно было выходить на Киевской, толпа просто напросто сжала и не выпускала с вагона, потому что пошевелиться было на грани фантастики (я стояла недалеко от выхода", - возмущаются в комментариях люди.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".