Харьковскую область засыпало снегом
Жители региона публикуют в телеграм фото снегопада, который в некоторых районах города продолжается до сих пор. На некоторых улицах транспорт застрял в пробках. Также в соцсетях пишут, что за утро уже произошло несколько аварий.
Синоптики прогнозируют, что мощный снегопад продлится в течение дня.
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На некоторых улицах с утра работают коммунальщики и специальная техника, но большинство дорог Харькова остаются нерасчищенными.
Кроме того мы писали, что харьковчан предупредили об опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".