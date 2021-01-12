В Харькове двух патрульных полицейских подозревают в превышении служебных полномочий

Об этом говорится в постановлении Октябрьского районного суда Полтавы.

Вечером 13 апреля 2019 года мужчина прогуливался с собакой и сделал патрульным замечания по поводу спрятанного в кустах служебного авто.

Один из полицейских схватил потерпевшего за предплечья, пытаясь завести руку за спину, после чего достал баллончик и распылил его в глаза мужчине, передает "Депо".

Пострадавший отвернулся, тогда патрульные заломили ему руки, подбили ногами под колени и повалили на землю.

На мужчину надели наручники, которые сняли уже в отделе полиции.

Двух патрульных подозревают в совершении нарушения по ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365 УК Украины — превышение служебных полномочий.

Кроме того мы писали, что харьковчан предупредили об опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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