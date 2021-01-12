В Харькове двух патрульных полицейских подозревают в превышении служебных полномочий
Об этом говорится в постановлении Октябрьского районного суда Полтавы.
Вечером 13 апреля 2019 года мужчина прогуливался с собакой и сделал патрульным замечания по поводу спрятанного в кустах служебного авто.
Один из полицейских схватил потерпевшего за предплечья, пытаясь завести руку за спину, после чего достал баллончик и распылил его в глаза мужчине, передает "Депо".
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Пострадавший отвернулся, тогда патрульные заломили ему руки, подбили ногами под колени и повалили на землю.
На мужчину надели наручники, которые сняли уже в отделе полиции.
Двух патрульных подозревают в совершении нарушения по ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365 УК Украины — превышение служебных полномочий.
Кроме того мы писали, что харьковчан предупредили об опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".