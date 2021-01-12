Главврач харьковской больницы впал в кому после китайского вируса

Несколько месяцев продолжается борьба за жизнь главного врача одной из городских больниц города.

Главный врач заболел коронавирусом еще в октябре 2020 года, позже попал в реанимацию, а затем впал в кому, передает "Харьков тудей".

По словам заместителя главы ХОГА Тараса Пастуха, кома длится уже около трех недель.

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"Врач в коме в одной из городских больниц, состояние тяжелое, уже третья неделя в коме", — сказал Пастух.

Кроме того мы писали, что харьковчан предупредили об опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

зима, люди, погода

“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".