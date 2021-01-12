В центр Харькова привезли быка с ламой
Об этом сообщили в телеграм-канале "Харьков 1654".
Мужчина тянул за упряжку ламу и быка, на котором катались дети. Животных приодели в новогодний "наряд", что сразу привлекает внимание.
"Просто нет слов. На площадь привезли ламу и быка, возят детей и зарабатывают деньги", - говорится в сообщении.
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Кроме того мы писали, что харьковчан предупредили об опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".