В Харькове произошло ДТП с участием сразу четырех авто

Об этом сообщает телеграм-канал "Веха".

Информация о пострадавших уточняется.

"Там на этом участке постоянно аварии, начиная с перекрёстка АТБ и заканчивая постом ГАИ. Просто каждый день", - написал в комментариях харьковчанин.

Популярные статьи сейчас

Шальная Ольга Бузова выскочила на улицу без лифчика, хвастаясь лишними килограммами: "Не позорилась бы, как доска"

Умытая Дорофеева неожиданно показала, что обычно скрывает под слоем макияжа: секрет раскрыт

Леся Никитюк пошалила с подружкой в ванной, неприлично приоткрыв рот: "Хотите видеть в "Холостячке?"

Экс-супруг Ирины Билык Дикусар попал в ДТП, появились вопиющие подробности: "Даже не тормозила..."

71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."
Показать еще

Кроме того мы писали, что харьковчан предупредили об опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

зима, люди, погода

“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".