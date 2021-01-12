В Харькове спасатели больше семи часов тушили дом
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, на место происшествия оперативно выехало отделение службы спасения на автоцистерне.
На момент прибытия пожарных огонь полностью охватил двухэтажный дом, горело около 150 кв.м.
Никто не пострадал, как выяснилось, последние пять лет в доме никто не жил. Правоохранители выясняют причину возгорания.
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Кроме того мы писали, что харьковчан предупредили об опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".