В Харькове патрульные снесли столб
Об этом сообщается в Telegram-канале "ХС Харьков".
На улице Гольдберговской, в ночь на 12 января патрульные на служебной Toyota Prius врезались в столб и оборвали трамвайные провода.
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Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
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