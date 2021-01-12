В Харькове патрульные снесли столб

Об этом сообщается в Telegram-канале "ХС Харьков".

На улице Гольдберговской, в ночь на 12 января патрульные на служебной Toyota Prius врезались в столб и оборвали трамвайные провода.

Кроме того мы писали, что харьковчан предупредили об опасности.

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

зима, люди, погода

“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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