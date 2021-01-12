В Харькове рассказали, где в первую очередь будут убирать снег во время метели

С 13 января в Харькове, по прогнозам синоптиков, ожидается ухудшение погоды, мокрый снег и сильные морозы сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В первую очередь дорожники убирать снег на магистралях, потом чистить внутриквартальные въезды, второстепенные дороги и дороги в частном секторе.

В резерве города есть достаточное количество посыпочных материалов.

Кроме того мы писали, что харьковчан предупредили об опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".