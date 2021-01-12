В Харькове рассказали, где в первую очередь будут убирать снег во время метели
С 13 января в Харькове, по прогнозам синоптиков, ожидается ухудшение погоды, мокрый снег и сильные морозы сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
В первую очередь дорожники убирать снег на магистралях, потом чистить внутриквартальные въезды, второстепенные дороги и дороги в частном секторе.
В резерве города есть достаточное количество посыпочных материалов.
Опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото: "Наташка спецом залила..."
Умытая Дорофеева неожиданно показала, что обычно скрывает под слоем макияжа: секрет раскрыт
Опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото: "Наташка спецом залила..."
Экс-супруг Ирины Билык Дикусар попал в ДТП, появились вопиющие подробности: "Даже не тормозила..."
71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."
Кроме того мы писали, что харьковчан предупредили об опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
“В связи с прогнозируемым снижением температуры и использованием большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар”, – сообщает пресс-служба.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".