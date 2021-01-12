В Харькове будут делать вакцину от китайского вируса

Как сообщает портал "Status quo" известная фармацевтическая компания намерена с 2022 года организовать производство вакцины против коронавируса.

Собственное производство будет частью соглашения о сотрудничестве по вопросу дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2.

Ранее мы писали, что в Харьковском горсовете разъяснили, кому будут выдавать маски бесплатно

Сначала секретарь Харьковского горсовета Терехов пообещал обеспечить масками всех пассажиров, а через пять часов на официальном сайте мэрии появилось разъяснение.

"Водители общественного транспорта будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты только людей преклонного возраста, забывших маски дома", - сказано в сообщении.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".