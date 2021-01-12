Харьковчанам рассказали, сколько пациентов с китайским вирусом находятся в стационарах и реанимациях Харькова
Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, передает портал "sq.com.ua".
По состоянию вечер, 11 января, в стационарах опорных больниц Харьковской области лечатся 1361 пациенто с подтвержденным коронавирусом и 321 - с подозрением на вирус.
В реанимациях находятся 126 пациентов, на аппаратах ИВЛ- 77.
Всего в опорных больницах Харьковской области для лечения больных COVID-19 выделено 4776 коек.
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Загруженность больниц составляет 35%.
Ранее мы писали, что в Харьковском горсовете разъяснили, кому будут выдавать маски бесплатно
Сначала секретарь Харьковского горсовета Терехов пообещал обеспечить масками всех пассажиров, а через пять часов на официальном сайте мэрии появилось разъяснение.
"Водители общественного транспорта будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты только людей преклонного возраста, забывших маски дома", - сказано в сообщении.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".