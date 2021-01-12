В Харькове 11 января родилось 35 детей

В Харьковском городском центре здоровья сообщили, что среди новорожденных – 19 мальчиков и 15 девочек.

Есть в том числе и одна двойня - мальчик и девочка, которые появились на свет в Центре акушерства и гинекологии.

Как сообщили на портале "SQ", "королевской" принято называть разнополую двойню. Одновременное появление разнополых младенцев в монарших семьях считалось огромным везением.

Ранее мы писали, что в Харьковском горсовете разъяснили, кому будут выдавать маски бесплатно

Сначала секретарь Харьковского горсовета Терехов пообещал обеспечить масками всех пассажиров, а через пять часов на официальном сайте мэрии появилось разъяснение.

"Водители общественного транспорта будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты только людей преклонного возраста, забывших маски дома", - сказано в сообщении.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".