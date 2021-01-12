В Харькове люди продолжают умирать от китайского вируса
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
За минувшие сутки в Харьковской области от коронавируса умерли 10 человек.
Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерли 1192 человека, 60 610 выздоровели, 11 137 случаев остаются под медицинским наблюдением.
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Ранее мы писали, что в Харькове китайский вирус забрал жизнь врача
Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер Наталья Попова.
Доктор медицинских наук, профессор, онколог-гематолог Татьяна Поповская скончалась 10 января.
"Опять ковид и опять потери. До последнего дня она работала в Институте медицинской радиологии и онкологии им. С. П. Григорьева. Сотни спасённых жизней", - написала Попова.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".