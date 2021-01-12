В Харькове люди продолжают умирать от китайского вируса

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

За минувшие сутки в Харьковской области от коронавируса умерли 10 человек.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерли 1192 человека, 60 610 выздоровели, 11 137 случаев остаются под медицинским наблюдением.

Ранее мы писали, что в Харькове китайский вирус забрал жизнь врача

Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер Наталья Попова.

Доктор медицинских наук, профессор, онколог-гематолог Татьяна Поповская скончалась 10 января.

"Опять ковид и опять потери. До последнего дня она работала в Институте медицинской радиологии и онкологии им. С. П. Григорьева. Сотни спасённых жизней", - написала Попова.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".