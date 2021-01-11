В Харьковской области значительно вырос коммунальный тариф

Об этом сообщили в "Харьковгазе".

Новые коммунальные тарифы вступили в силу с начала 2021 года.

Для жителей Харькова и области с 1 января вырос тариф на распределение газа.

В частности, для жителей Харькова новый тариф составляет 0,42 грн за 1 куб.м в месяц с НДС, раньше тариф составлял 0,36 грн. с НДС; подорожание - на 16,6%. Для жителей Харьковской области новый тариф составляет 2,28 грн за кубометр с НДС, до 1 января он был 1,356 грн за куб с НДС; подорожание - на 68%.

Ранее мы писали, что в Харькове возле станции метро "23 августа" подростки устроили бардак

Юноши больше 3-х месяцев распивают алкоголь, курят и ежедневно оставляют горы мусора и разбитого стекла после себя.

"В этом переходе ходят маленькие дети с родителями, видя весь этот ужас и нюхая ужасный запах. Охрана метро не обращает на это внимание. Также раскрашивают стены. На видео видно, что уборщицы неоднократно моют стены".

Известно, что полицию вызывали, подростков удалось прогнать, но через неделю они снова вернулись.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".