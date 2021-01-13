Помер відомий вчений з Харкова
Борис Валієв був фізиком, завідував кафедрою навчально-експериментальної фізики на фізичному факультеті. 10 січня він на жаль помер.
Борис Михайлович спільно зі співробітниками даної кафедри розробив, а також виготовив приблизно 400, якщо не більше, лекційних демонстрацій з різноманітних розділів фізики.
Він був видатним вченим, професіоналом, мудрою і відкритою людиною, який завжди був готовий прийти на допомогу.
Від чого саме настала смерть - не повідомляється.
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Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер Наталія Попова.
Доктор медичних наук, професор, онколог-гематолог Тетяна Поповська померла 10 січня.
"Знову ковід і знову втрати. До останнього дня вона працювала в Інституті медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва. Сотні врятованих життів", - написала Попова.
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