Помер відомий вчений з Харкова

Борис Валієв був фізиком, завідував кафедрою навчально-експериментальної фізики на фізичному факультеті. 10 січня він на жаль помер.

Борис Михайлович спільно зі співробітниками даної кафедри розробив, а також виготовив приблизно 400, якщо не більше, лекційних демонстрацій з різноманітних розділів фізики.

Він був видатним вченим, професіоналом, мудрою і відкритою людиною, який завжди був готовий прийти на допомогу.

Від чого саме настала смерть - не повідомляється.

Також ми писали, що в Харкові китайський вірус забрав життя лікаря

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер Наталія Попова.

Доктор медичних наук, професор, онколог-гематолог Тетяна Поповська померла 10 січня.

"Знову ковід і знову втрати. До останнього дня вона працювала в Інституті медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва. Сотні врятованих життів", - написала Попова.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".