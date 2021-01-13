Умер известный ученый из Харькова
Борис Валиев был физиком, заведовал кафедрой учебно-экспериментальной физики на физическом факультете. 10 января он к сожалению скончался.
Борис Михайлович совместно с сотрудниками данной кафедры разработал, а также изготовил примерно 400, если не больше, лекционных демонстраций из разнообразных разделов физики.
Он был выдающимся ученым, профессионалом, мудрым и открытым человеком, который всегда был готов прийти на помощь.
От чего именно наступила смерть - не сообщается.
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Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер Наталья Попова.
Доктор медицинских наук, профессор, онколог-гематолог Татьяна Поповская скончалась 10 января.
"Опять ковид и опять потери. До последнего дня она работала в Институте медицинской радиологии и онкологии им. С. П. Григорьева. Сотни спасённых жизней", - написала Попова.
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