Умер известный ученый из Харькова

Борис Валиев был физиком, заведовал кафедрой учебно-экспериментальной физики на физическом факультете. 10 января он к сожалению скончался.

Борис Михайлович совместно с сотрудниками данной кафедры разработал, а также изготовил примерно 400, если не больше, лекционных демонстраций из разнообразных разделов физики.

Он был выдающимся ученым, профессионалом, мудрым и открытым человеком, который всегда был готов прийти на помощь.

От чего именно наступила смерть - не сообщается.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер Наталья Попова.

Доктор медицинских наук, профессор, онколог-гематолог Татьяна Поповская скончалась 10 января.

"Опять ковид и опять потери. До последнего дня она работала в Институте медицинской радиологии и онкологии им. С. П. Григорьева. Сотни спасённых жизней", - написала Попова.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

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