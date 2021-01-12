У Харкові китайський вірус забрав життя лікаря
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер Наталія Попова.
Доктор медичних наук, професор, онколог-гематолог Тетяна Поповська померла 10 січня.
"Знову ковід і знову втрати. До останнього дня вона працювала в Інституті медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва. Сотні врятованих життів", - написала Попова.
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Раніше ми писали, що в Харківській області школи і ПТУ перевели на дистанціонку.
Про це інформує прес-служба ХОДА.
Заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі. Обмеження для шкіл та професійно-технічних училищ діятимуть до 24 січня.
У Харкові на дистанційці навчаються старші класи, а для молодшокласникам продовжили канікули. Студенти відпочиватимуть або складатимуть сесію із застосуванням сучасних технологій (залежно від вишу).
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".