У Харкові китайський вірус забрав життя лікаря

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер Наталія Попова.

Доктор медичних наук, професор, онколог-гематолог Тетяна Поповська померла 10 січня.

"Знову ковід і знову втрати. До останнього дня вона працювала в Інституті медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва. Сотні врятованих життів", - написала Попова.

Раніше ми писали, що в Харківській області школи і ПТУ перевели на дистанціонку.

Про це інформує прес-служба ХОДА.

Заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі. Обмеження для шкіл та професійно-технічних училищ діятимуть до 24 січня.

У Харкові на дистанційці навчаються старші класи, а для молодшокласникам продовжили канікули. Студенти відпочиватимуть або складатимуть сесію із застосуванням сучасних технологій (залежно від вишу).

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".