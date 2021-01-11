В Харьковской области школы и ПТУ перевели на дистанционку

Об этом информирует пресс-служба ХОГА.

Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме. Ограничения для школ и профессионально-технических училищ будут действовать до 24 января.

В Харькове на дистанционке учатся старшие классы, а для младшеклассникам продлили каникулы. Студенты будут отдыхать или сдавать сессию с применением современных технологий (в зависимости от вуза).

Ранее мы писали, что в Харькове возле станции метро "23 августа" подростки устроили бардак

Юноши больше 3-х месяцев распивают алкоголь, курят и ежедневно оставляют горы мусора и разбитого стекла после себя.

"В этом переходе ходят маленькие дети с родителями, видя весь этот ужас и нюхая ужасный запах. Охрана метро не обращает на это внимание. Также раскрашивают стены. На видео видно, что уборщицы неоднократно моют стены".

Известно, что полицию вызывали, подростков удалось прогнать, но через неделю они снова вернулись.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".