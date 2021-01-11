В Харькове люди лежат на полу в коридоре больницы

В телеграм-канале "Труха" появилось видео, на котором видно, как мужчина и женщина лежат на полу в коридоре городской 4-й неотложки. Чтобы посмотреть видео - доскролльте новость до конца.

Граждане беспомощно лежат на ледяном полу, рядом не было ни людей, ни пациентов.

"Оху***ое отношение к людям в городской 4-й неотложке", - подписал видео автор публикации.

Что произошло с этими людьми и почему в больнице им никто не оказывает помощь - неизвестно. В комментариях харьковчане бросились обсуждать видео:

"Да оно там всегда такое было", "Там такое отношение ко всем, кто без денег. Да и не только там. На 602-м такое-же", "В этой больнице это уже как норма. Даже когда умирают на пороге...", "А что с этими людьми? Может они пьяные и их пустили чтобы хоть не замёрзли?", "Так туда всю нечесть с города свозят .....ой извините оговорился ... сильных не зависимых демократичных граждан", - пишут харьковчане.

Видео можно посмотреть здесь.

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