В Харькове на Салтовке пенсионерка при детях покончила с собой

Бабушка спрыгнула с окна 3-го этажа на пр. Юбилейном, 87.

Как стало известно из телеграм-канала "Труха" , бабушка была онкобольной. Ее преследовали сильные боли, что вероятно и явилось причиной суицида.

"От хорошей европейской жизни наверное, жесть конечно...", "детей жалко конечно, это большой стресс", "Люди уже от безысходности убивают себя...", "Если дела так дальше пойдут,то пенсию платить будет некому", "Вот это я понимаю протест так протест! А перекрытие трасс то такое", "Наверное одинокий пенсионер, жить не на что , тарифы высокие , долги, в районе люди ко**ные, никто не помогает ни хлебом ни продуктами, вот и нашла выход", - пишут харьковчане в комментариях.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".